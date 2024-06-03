«Душа в заветной лире»: как пройдет празднование 225 юбилея Пушкина в «Чеховке»

Фото предоставлено пресс-службой Библиотеки им. Чехова
Фото предоставлено пресс-службой Библиотеки им. Чехова
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В библиотеке имени Чехова в Калининграде 6 июня пройдет спектакль Литературного театра и гашение марки к 225-летию Пушкина (6+). На праздничном вечере также выступят калининградские поэты и иностранные студенты кафедры русского языка КГТУ. Вход свободный, сообщили в пресс-службе «Чеховки».

Программа начнется в 18:00 по адресу Московский проспект, 39, с торжественной церемонии гашения марки «225 лет со дня рождения А.С. Пушкина» совместно с АО «Почта России». В 18:30 запланировано открытие литературно-музыкального вечера «Душа в заветной лире». В него войдут музыкальный номер «Фантазия для флейты соло» Георга Телемана и выступление Литературного театра «Собранье пестрых глав» по мотивам произведений Пушкина. В 19:40 выступят калининградские поэты и иностранные студенты кафедры русского языка КГТУ с поэтическими инсценировками.

«Мероприятие сопровождается графической выставкой „Ни карт, ни балов, ни стихов“ учащихся Калининградской школы креативных индустрий по произведению А. С. Пушкина „Пиковая дама“ и серией авторских открыток „Пушкинский календарь“ Александра Смирнова», — отметили в пресс-службе библиотеки.

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