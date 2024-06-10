Горвласти анонсировали «большую культурно-массовую программу» на День России

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Власти Калининграда анонсировали «большую культурно-массовую программу» на День России (0+). Информация опубликована в соцсетях горадминистрации.

Основные мероприятия пройдут 12 июня на Верхнем озере. «Главная сцена будет работать с 11:00 до 18:30 . На неё выйдут известные калининградские артисты и творческие коллективы. В 17 часов — начало выступления группы «Кватро», — говорится в сообщении.

С 11 до 16 часов будет работать «арт-квартал национальных подворий и городских ремесленников». С 11 до 14 часов пройдут спортивные мастер-классы. Принять участие в открытых тренировках по экстремальным видам спорта можно будет с 14 до 16 часов.

Также в программе праздничное шествие, чествование семей участников СВО, вручение паспортов 14-летним калининградцам. Кроме того, 11 июня в 14:00 на площади Победы запланирован флешмоб «Триколор». «Молодежь города, спортсмены, волонтеры развернут самый большой флаг в области, размером 21 квадратный метр», — говорится в анонсе.

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