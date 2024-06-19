День города в Калининграде снова пройдет в усеченном формате

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде вновь решили отказаться от традиционного шествия в рамках празднования Дня города. Об этом журналистам на брифинге 18 июня сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Шествия мы не делали, — заявила она. — Мы не делали его и в прошлом году. В разных точках города Калининграда будут различные мероприятия, которые объединены одной тематикой».

Тем не менее, глава назвала программу празднования «большой и трехдневной», однако более подробный анонс пообещала выдать «через неделю-полторы».

«Начнем с того, что будет акция поздравления в роддомах новорожденных детей, которые родились накануне Дня города», — продолжила Дятлова.

Далее, по словам чиновницы, поздравления получат почетные жители и ветераны становления города. Потом по программе — спортивные мероприятия, «встреча с творческой интеллигенцией» и семейный фестиваль «Моя Россия, мой Калининград, моя семья».

Напомним, что День города (0+) в Калининграде пройдет в первые выходные июля.

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