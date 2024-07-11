Музей Мирового океана приглашает отметить юбилей со дня швартовки «Витязя»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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12 июля исполнится 30 лет, как научно-исследовательское судно «Витязь» ошвартовалось у Музея Мирового океана. Как сообщает пресс-служба учреждения, в честь юбилея музей подготовил особую праздничную программу (0+) и приглашает жителей и гостей Калининграда принять в ней участие.

В этом году состоится торжественное построение, на судне будет дан гудок, а капитан корабля поднимет музейный флаг. Посетителям также предлагается спуститься в научные лаборатории, каюты экипажа и трюм. На прогулочной палубе покажут фильмы, посвящённые «Эпохе „Витязя“».

Помимо этого, президент музея Светлана Сивкова проведёт экскурсию «Как создать Мировой океан». «Для поклонников изобразительного искусства научные сотрудники подготовили выставку рисунков писателя-мариниста Юрия Иванова „Путь к причалу“. На музейной набережной можно будет увидеть снимки участников фотоконкурса „Я на „Витязе““, сделанные с 1994 года по настоящее время. Среди них — исторические кадры тех, кому посчастливилось побывать в рейсах НИС „Витязь“», — сообщили в музее.

Начало мероприятия в 10.00. Вход свободный, уточнили в музее.

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