Калининградцев приглашают отметить день янтаря в музее

Музей янтаря подготовил для посетителей праздничную программу (0+). Гостей ждут 21 июля с 10:00 до 22:00. В программе мероприятия концерты, познавательные квесты с призами, мастер-классы, показ изделий из янтаря калининградских дизайнеров и лекции, посвящённые истории янтарной мануфактуры, сообщает пресс-служба музея.

Мероприятие начнётся музыкальной программой перед воротами башни «Дона». На втором этаже гости смогут поучаствовать в викторине и выиграть памятные призы. Как рассказали в пресс-службе, из фондов музея на время праздника будет представлен уникальный экспонат — янтарное блюдо первой половины XX века. У гостей также появится уникальная возможность - создать янтарный кулон с собственными инициалами на мастер-классе художницы Людмилы Высоцкой.

В 11:00 во внутреннем дворике музея откроется творческая площадка для детей и их родителей, где они смогут изготовить своими руками амулеты с янтарём и игрушки с эффектом оптических иллюзий.

Помимо этого, гостям музея предлагается присоединиться к экскурсии по выставке «Янтарь объединяет мир», посвящённой традициям обработки янтаря в странах Европы и Азии. После неё пройдёт лекция «Янтарная мануфактура», где слушатели смогут познакомиться с её историей.

На территории зелёного вала за музеем будет организована молодёжная площадка с маркетом калининградских дизайнеров. Там «будет работать фудкорт, пройдет вышивальный перформанс от MashAndHero и мастер-классы по леттерингу и рисунку, а музыкальную атмосферу создаст DJ Morrison». Там же состоится бесплатный квест «Видоискатель», после прохождения которого участники смогут получить сувенир.

«Кульминацией программы Дня янтаря станет „Концерт на крыше“ на фоне заходящего солнца. На смотровой площадке выступит композитор, исполнитель, лауреат международных конкурсов Ларион Дьяков с авторской программой „Однажды“. Альт, смычок, педали тембров и записи многоголосных партитур в реальном времени расскажут о чувствах и переживаниях, знакомых каждому», — сообщает музей. Праздник завершится огненным шоу перед воротами музея.