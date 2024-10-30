Экскурсии, эксперименты и заповедная игротека: как Куршская коса отметит 37-летие

Фото: Новый Калининград
Фото: Новый Калининград
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Куршская коса готовится отметить 37 годовщину со дня образования национального парка. Праздничные мероприятия (0+) запланированы на субботу, 9 ноября, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Праздник начнётся в 12:00 на территории визит-центра (14,7 км косы). В 12:30 стартует интерактивная программа в деревне эпохи викингов «Древняя Самбия» и в мини-судоверфи, будут проводиться бесплатные экскурсии по экспозиционным залам визит-центра.

«В этом году для гостей „Куршской косы“ подготовили сюрпризы культурные и экологические центры нашего региона — партнёры национального парка: Музей Мирового океана, Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма, зоопарк, экоплощадка „Зелёный кот“. С 13:30 до 14:30 на территории визит-центра будут работать их интерактивные площадки. А также экспериментальная лаборатория и заповедная игротека», — отметили в пресс-службе.

В 14:30 начнётся игра-викторина «Секреты Куршской косы», а также творческий мастер-класс «Заповедный сувенир». Гости смогут принять участие в оформлении праздничной фотозоны. Завершится мероприятие в 15:00 «вкусным угощением». Вход свободный.

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