Калининградский драмтеатр представил афишу на новогодние праздники

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В предстоящие новогодние праздники на сцене Калининградского драматического театра детям покажут премьеру сказки, а взрослую аудиторию развлекут молодежным спектаклем и комедиями. Об этом сообщается в соцсетях драмтеатра.

В режим празднования Нового года театр перейдёт уже 25 декабря. Для детей в этот день пройдет премьера спектакля «Принцесса на горошине. Фантазия» (6+) по мотивам сказки Г.Х. Андерсона, далее показы будут каждый день до 30 декабря. В январе 2025 года постановка анонсирована на 6, 7 и 8 января. «Рецепт праздника» (6+) труппа театра представит юным зрителям 3, 4 и 5 января. Хоррор-мюзикл «Коралина в стране кошмаров» (12+) сыграют на средней сцене театра 2 января.

Не оставят без внимания в праздничные дни и взрослых. В январе зрителей приглашают на спектакли «Что делать женщине?» (18+), «Гудбай, Берлин» (16+), спектакль для семейного просмотра «Гипс» (12+), «Лорд Фаунтлерой» (12+), комедии «Пижама на шестерых» (16+) и «№ 13» (16+).

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