Третьяковская галерея представила новогоднюю программу лекций и мастер-классов

Фото: скриншот с афиши
Фото: скриншот с афиши
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Калининградский филиал Государственной Третьяковской галереи в стенах Музея Мирового океана с 24 декабря по 8 января проведет серию лекций и мастер-классов в рамках проекта «Арт-меридиан. От полюса до полюса с Третьяковской галереей» (6+). Об этом галерея рассказывает в своем пресс-релизе.

«На лекциях участники узнают об удивительных историях и тайнах, скрытых в произведениях великих русских художников и скульпторов. Специалист научно-просветительской работы Третьяковской галереи Елена Евстратова и руководитель музея Анны Голубкиной Государственной Третьяковской галереи Елена Ильина откроют мир искусства, чьё творчество вдохновлено мощью природных стихий, сказками и мифами. Слушатели познакомятся с художественными приёмами, которые помогали передавать текучесть времени, изменчивость мира и глубину человеческих эмоций. Программа также приоткроет завесу над историей создания шедевров, их уникальными сюжетами и деталями, которые остаются незаметными на первый взгляд. В рамках программы дети и взрослые также смогут посетить мастер-классы по живописи, графике, декоративно-прикладному искусству, а также занятия с использованием смешанных техник», — сказано в анонсе.

С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться в социальных сетях калининградской Третьяковки. Посетить лекции можно будет по входному билету в ММО, билеты на мастер-классы необходимо приобретать отдельно на сайте Музея Мирового океана.


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