Экскурсия, квест, театр теней: Музей искусств анонсировал программу на 1 июня

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Музей изобразительных искусств подготовил программу к Дню защиты детей «Дети в музее» (0+). Анонс размещен в группе учреждения «ВКонтакте».

Мероприятия будут проходить с 11:30 до 14:00. В программу войдут:

  • Интерактивная экскурсия «Здравствуй, музей»;

  • Квест «Лев, косуля и лось» — путешествие по животному миру музея;

  • Театр теней «Как лев, косуля и лось искали цвет звука»;

  • Мастер-класс «Краски лета»;

  • Аквагрим «Стань героем сказки»;

  • Фотосессия в тематической зоне.

Стоимость участия: стандартный билет — 350 рублей, посещение взрослого входит в стоимость билета. Стоимость билета для многодетных семей (более 2 детей) — 500 рублей на всех.

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