Экскурсия, квест, театр теней: Музей искусств анонсировал программу на 1 июня

Мероприятия будут проходить с 11:30 до 14:00. В программу войдут:
-
Интерактивная экскурсия «Здравствуй, музей»;
-
Квест «Лев, косуля и лось» — путешествие по животному миру музея;
-
Театр теней «Как лев, косуля и лось искали цвет звука»;
-
Мастер-класс «Краски лета»;
-
Аквагрим «Стань героем сказки»;
-
Фотосессия в тематической зоне.
Стоимость участия: стандартный билет — 350 рублей, посещение взрослого входит в стоимость билета. Стоимость билета для многодетных семей (более 2 детей) — 500 рублей на всех.