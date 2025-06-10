Горвласти уточнили программу празднования Дня России

Фото: «Новый Калининград»
Фото: «Новый Калининград»

Власти Калининграда уточнили программу празднования Дня России на Верхнем озере 12 июня (0+). Анонс мероприятий опубликовала пресс-служба горадминистрации.

«В 12:00 начнётся праздничное шествие с огромным триколором (7×3 м) и исполнением государственного Гимна. Затем на набережной Верхнего озера стартует фестиваль „Россия — страна возможностей“. На шести тематических площадках калининградцев ждут: робофутбол, технодекор, научная лужайка ИЦАЭ, выступления морпехов и казаков, мастер-классы по декоративному искусству и спорту, „Минута славы“, народная гимнастика „Рутон“, „Весёлые старты“, брейк-данс, граффити, BMX, кикскутеринг и много другое», — говорится в сообщении.

Всего, как уточняется, подготовлено около 50 различных локаций. На большой сцене пройдут концерты творческих коллективов, выступление Заслуженной артистки РФ Варвары (17:30), вручение паспортов и чествование семей участников СВО. На малой сцене — конкурсы, стихи, песни и активности для всех.

«Гостям фестиваля волонтёры подарят ленточки и флажки с триколором», — добавили в пресс-службе.

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