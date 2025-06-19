Власти озвучили примерную программу празднования Дня города Калининграда

Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
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В мэрии Калининграда озвучили примерную программу празднования Дня города, который будут отмечать в начале июля. Как сообщила журналистам глава администрации Калининграда Елена Дятлова, большая часть праздничных мероприятий будет посвящена героям прошлого и настоящего, а также связи поколений. Чиновница напомнила, что 2025 год — это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и что он объявлен годом Защитника Отечества.

«У нас уже, действительно сформирована программа, и всё, что будет проходить в городе, будет посвящено именно этой тематике. Это и фестиваль героев прошлого и настоящего „Связь поколений“, это и литературно-патриотический фестиваль „Калининградцы памяти верны“. Понятно, что первый день праздника — это пятница, 4 июля. В этот день на карте города появится несколько новых социальных объектов, мы их откроем».

Дятлова намекнула на открытие поликлиники на улице Молодой Гвардии, а также сообщила об открытии молодёжного клуба на улице Воздушной и дома книжного наследия XX века имени Гумилёва на улице Тельмана.

«Как обычно, в Доме искусств состоится торжественная церемония чествования ветеранов восстановления города Калининграда, на которой, как обычно, будут вручены медали и знаки „За заслуги перед городом Калининградом“ и знаки почетного ветерана. На день города мы будем чествовать и почётных граждан Калининграда», — продолжила Дятлова.

Глава администрации сообщила, что с поздравлениями в честь Дня города чиновники намерены объехать всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории муниципалитета, после чего перешла к музыкальной программе:

«Музыкальным подарком для гостей станет концертная программа заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца „Донбасс“. Будет большая концертная программа в Центральном парке с двух до девяти. Понятно, что будет и посещение госпиталя. А вообще к концу недели полная программа будет опубликована», — заключила она, добавив, что пока проходят последние согласования.

Имя хедлайнера Дня города чиновница озвучивать не стала, пояснив, что «этот вопрос всё ещё прорабатывается».


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