Горвласти уточнили программу празднования Дня города в Калининграде

Основная тема Дня города Калининграда (0+) в 2025 году — «Герои прошлого и настоящего: связь поколений». Уже до конца этой недели областной центр будет украшен к предстоящим торжествам. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Основные праздничные мероприятия запланированы с 4 по 6 июля. Так, в пятницу, 4 июля, в 11.00 в яхтенной гавани Музея мирового океана состоится торжественная встреча участников яхтенного похода «Россия на Балтике». В этот же день жители и гости города смогут стать участниками литературно-патриотического фестиваля «Калининградцы памяти верны!». В течение трех фестивальных дней пройдут творческие встречи с актерами театра и кино, исполнителями авторской песни, поэтами и писателями.

Субботний день 5 июля будет насыщен работой разных тематических площадок. На территории, прилегающей к озеру Верхнему, и на площадке у озера Летнего с 14.00 будут организованы интерактивные спортивные, молодежные площадки; а с 17.00 — концертные программы с выступлением приглашенных артистов и творческих коллективов города и области. Для гостей выступят Российская певица Елена Любарец, ВИА «Здравствуй песня», автор исполнитель, участник специальной военной операции Сергей Пестов, Калининградский театр эстрады Дома искусств.

Кроме того, в субботу Музей «Фридландские ворота» подготовил для гостей и жителей города праздничную программу «Наш город. Наша история» (0+). Начало в 10.00. В 14.00 в Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова начнётся литературно-музыкальная программа «Несмолкающий голос памяти: Высоцкий о войне и подвиге» (6+). В 15.00 состоится спектакль-концерт «Морская слава» с Пётром Мутиным, Библиотека им. А.А. Леонова. В 18.00 пройдёт встреча с актёром Сергеем Плотниковым в ЦГБ им. А.П. Чехова.

Финальный день праздника в воскресенье, 6 июля, стартует сразу на двух площадках: в Центральном парке и на стадионе «Балтика».

В Центральном парке с 12.00 начнёт свою работу площадка «Город добрых мастеров» (0+). Гостей праздника ждут мастер-классы мастеров декоративно-прикладного искусства, семейные интерактивно-познавательные программы, тематические площадки и активности для всей семьи, открытые тренировки по русской гимнастике, прыжки на мини-батутах, спортивным единоборствам.

На стадионе «Балтика», состоится уникальное культурно-спортивное событие, объединяющее жителей разных возрастов. Участниками станут 50 межпоколенческих команд, включающих представителей разных возрастных групп, которым предстоит пройти насыщенную программу: спортивные испытания в духе пионерии, дворовые игры прошлого, динамичные эстафеты и современные челленджи. Все активности объединяет идея путешествия сквозь десятилетия, поддержки и взаимного наставничества. Начало в 12.00.

В этот же день на главной сцене в Центральном парке культуры и отдыха пройдет торжественная церемония вручения ежегодной премии главы города Калининграда «Вдохновение» в области культуры. В рамках празднования Года Защитника Отечества будут чествоваться семьи участников специальной военной операции с вручением благодарственных писем и ценных подарков, трудовые династии.

Кульминацией фестиваля станет концерт в Центральном парке 6 июля с участием известных артистов и коллективов, таких как Ансамбль песни и пляски Балтийского флота, «Донбасс», «Голубые береты», «Белый орел», «Казаки России» и Ольги Кормухиной.