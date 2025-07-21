Власти Балтийска предупреждают об ограничении движения 27 июля из-за Дня города

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В воскресенье, 27 июля, Балтийск будет отмечать День города. В этот день власти ограничат движение транспорта и запретят парковать автомобили на ряде улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В частности, 27 июля с 9:00 часов до 22:00 часов будет перекрыто движение транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: по ул. Адмирала Н. Кузнецова от д. № 2 до д. № 18; на территории морского причала № 3 на участке от ул. Кронштадтской до ул. Адмирала Н. Кузнецова. Кроме того, с 23:00 часов 26.07 до 22:00 часов 27.07 запрещается стоянка транспортных средств на участках автомобильных дорог: по ул. Адмирала Н. Кузнецова от д. № 2 до д. № 18; на территории морского причала № 3 на участке от ул. Кронштадтской до ул. Адмирала Н. Кузнецова. Жителей и гостей Балтийска просят планировать свои автомобильные маршруты.

Также власти муниципалитета уточнили программу празднования Дня города. «Весь день на разных площадках города будут выступать местные и приглашенные коллективы! Пройдут различные мастер-классы, литературно-игровая программа , шахматный турнир и другие активности. По традиции на главной сцене Балтийска наградим новых почетных граждан округа», — говорится в сообщении.

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