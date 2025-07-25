Парапланы и воздушные змеи: на Куршской косе пройдёт День полётов

В посёлке Рыбачий 3 августа с 15:00 до 18:00 пройдет традиционный День полетов над Куршской косой (6+). Мероприятие состоится на пляже, который в этом году станет площадкой для проведения Всероссийских соревнований парапланеристов в дисциплине «Скоростное парение». Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

В течение шести дней с 31 июля по 5 августа парапланеристы будут ловить северо-западный ветер. Места и время старта парапланеристов будут выбираться в этот период в зависимости от погодных условий. Увидеть полеты спортсменов и стать свидетелем подведения итогов соревнований можно будет на мероприятии 3 августа.

Программа летнего семейного праздника также включает конкурс самодельных воздушных змеев «Геометрия неба», выступления жонглеров и воздушных гимнастов,трюки слэклайнеров, показательные выступления кайтеров, а также творческие мастер-классы и концерт вокально-инструментальной группы «Виват». «В программе возможны изменения, ведь главный режиссер праздника — ветер», — добавляет пресс-служба.