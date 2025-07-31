Ярмарка, путешествия и экокалейдоскоп: в Краснолесье пройдёт праздник «Соседи»

В Краснолесье в субботу, 2 августа, состоится ежегодный праздник «Соседи-2025» (6+). Как сообщают организаторы, это праздник «гостеприимства и дружеского общения людей, живущих рядом, влюблённых в свою землю».

С 11:00 до 13:00 на территории Виштынецкого эколого-исторического музея будет проходить завтрак для всех желающих. Завтрак можно совместить с культурной программой — походом в сельскую библиотеку, где с 11:00 до 12:00 будет работать познавательная программа «Экологический калейдоскоп „В царстве Берендея“». Здесь также можно будет посмотреть фильм «Роминтская пуща» (6+). Сам праздник в 13:00 откроют ансамбли «Подруги», «Молвинец» и «Берегиня».

На площади напротив музея и на его территории будет функционировать ярмарка с угощениями от местных жителей. Кроме того, будут работать открытые мастерские по коже, деревянной игрушке, лепки из глины, вязанию крючком ремня на сумке, плетению из осоки, созданию броши и другие.

В конференц-зале музея запланирована лекционная программа. Бренд-дизайнер Евгений Шишкарев и организатор культпроектов Юлия Бардун расскажут о процессе разработки логотипа и фирменного стиля п. Краснолесье. Древесный инспектор Влад Крестинин проведёт лекцию «Палисадник как отражение зеленой идентичности поселения», а кандидат географических наук Мария Кохановская — «Борщи, борщевики и непохожие „двойники“».

Помимо прочего, в программе заявлены литературная гостиная, концертная программа, познавательное путешествие по окрестностям посёлка к родникам в истоки реки Синей и экскурсия по экспозиции музея.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.