Аквагрим и экскурсии: Музей искусств анонсировал программу ко Дню льва

В Музее изобразительных искусств 10 августа пройдут мероприятия ко Всемирному дню льва (0+). Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

«Калининградский музей изобразительных искусств — обладатель „львиной“ коллекции — проведет тематический день „Я — Лев“ 10 августа. В течение всего дня вход на постоянную экспозицию „Калининград-Кёнигсберг: мост над временем“ будет бесплатным для всех, кто является Львом по паспорту и по гороскопу. Для посещения экспозиции потребуется предъявить документы, подтверждающие личность и дату рождения», — рассказывают в сообщении.

В этот же день в Музее искусств проведут экспресс-экскурсию «Львиные истории», на которой посетители «познакомятся с целым „прайдом“, обитающем в коллекции музея», и узнают легенды о Львах-щитодержателях, которые «охраняют» вход в музей. Экскурсия включает в себя участие в мастер-классе «Изящный лев», где гости будут писать акварелью героя праздника. Для юных гостей организуют бесплатный аквагрим.