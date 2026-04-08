В музее «Бункер» пройдёт реконструкция пленения командования крепости Кёнигсберг

Фото: сайт Калининградского областного историко-художественного музея
В музее «Бункер» 9 апреля пройдёт военно-историческая реконструкция «Пленение советскими парламентёрами командования немецкого гарнизона города-крепости Кёнигсберг» (12+). О мероприятии рассказала директор Калининградского областного историко-художественного музея Екатерина Манюк на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Калининград».

По её словам, реконструкция станет кульминацией Дней армейской культуры в Калининградской области.

«Это уникальное место подвига, место, где советские парламентёры 9 апреля, рискуя собственной жизнью, с белым знаменем в руках, через центр города проследовали под бомбёжками, под обстрелами среди руин для того, чтобы взять в плен последнего коменданта города-крепости Кёнигсберг Отто Ляша. Именно в этом бункере находился его штаб. Это, конечно, подвиг был наших советских парламентёров, советских людей. И всё это было запечатлено в экспозиции нашего музея, который был открыт в 1968 году», — отметила Екатерина Манюк.

Она добавила, что реконструкция проводится ежегодно и достойна внимания как жителей, так и гостей города.

«С 18:00 начнётся работа интерактивных площадок, а именно клубов военно-исторической реконструкции. Будут представлены выставки униформы, вооружения. Будут звучать наши любимые песни военных лет — и „Катюша“, и „Журавли“, и другие любимые композиции, будет возможность исполнить их всем вместе с лауреатами различных конкурсов, которые будут под гитару исполнять эти музыкальные произведения. А сама реконструкция начнётся в 19:00. Всё будет демонстрироваться на большом экране, поэтому все посетители, которые придут, смогут увидеть это интереснейшее действо», — рассказала директор музея.

После реконструкции планируют провести «уникальный флешмоб»: «Прозвучат наши любимые песни фронтовые в исполнении 10–15 гитаристов — это будут и студенты, и школьники. Мы думаем, что это вызовет большой интерес и будет способствовать нашему единению в этот замечательный праздничный день для Калининграда».

Также гостей ждёт экскурсия по экспозиции музея и встреча с куратором выставки.

