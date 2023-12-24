Кант, Гринч и Ипполит: у Кафедрального собора на Острове открылась новогодняя ярмарка

На острове Канта у Кафедрального собора открылась новогодняя ярмарка (0+). В ярмарочном меню — 5 сувенирных лавок и 20 точек стритфуда.

Ценник традиционно зашкаливает, абсолютный хит — напиток под названием «кантвейн» как слабая попытка напомнить о калининградской философской «специализации» и грядущем юбилее немецкого ученого, которого в самом западном регионе РФ образца 2023 года по какой-то причине считают «своим».

За неимением Канта по всему острову разгуливает аниматор в костюме Гринча, с которым можно сделать памятное фото. Еще один «герой» мероприятия — Ипполит из «Иронии судьбы» в тот самый трагический момент, когда он моется в пальто и шапке под душем. Его организаторы ярмарки выбрали для фотозоны.

Новогоднее настроение, впрочем, получить вполне реально — его создают три километра гирлянд и так кстати выпавший снег. Ярмарка будет работать до 14 января.

О том, что происходит на острове Канта — в фоторепортаже Юлии Власовой.