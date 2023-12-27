Дед Мороз на «Ласточке»: в Калининграде запустили «новогодний экспресс» до Зеленоградска (фото)

Дед Мороз на «Ласточке»: в Калининграде запустили «новогодний экспресс» до Зеленоградска (фото) Дед Мороз на «Ласточке»: в Калининграде запустили «новогодний экспресс» до Зеленоградска (фото) Дед Мороз на «Ласточке»: в Калининграде запустили «новогодний экспресс» до Зеленоградска (фото) Дед Мороз на «Ласточке»: в Калининграде запустили «новогодний экспресс» до Зеленоградска (фото) Дед Мороз на «Ласточке»: в Калининграде запустили «новогодний экспресс» до Зеленоградска (фото) Дед Мороз на «Ласточке»: в Калининграде запустили «новогодний экспресс» до Зеленоградска (фото) Дед Мороз на «Ласточке»: в Калининграде запустили «новогодний экспресс» до Зеленоградска (фото) Дед Мороз на «Ласточке»: в Калининграде запустили «новогодний экспресс» до Зеленоградска (фото) Дед Мороз на «Ласточке»: в Калининграде запустили «новогодний экспресс» до Зеленоградска (фото) Дед Мороз на «Ласточке»: в Калининграде запустили «новогодний экспресс» до Зеленоградска (фото) Дед Мороз на «Ласточке»: в Калининграде запустили «новогодний экспресс» до Зеленоградска (фото) Дед Мороз на «Ласточке»: в Калининграде запустили «новогодний экспресс» до Зеленоградска (фото)

В Калининграде запустили «новогодний экспресс». Так называли электричку до Зеленоградска, где можно встретить Деда Мороза и Снегурочку, спеть вместе с ними праздничные песни и получить подарки. Поезд будет курсировать с 27 декабря по 3 января. C Южного вокзала он отправляется в 11:12 и прибывает в Зеленоградск в 11:44, обратно праздничная «Ласточка» поедет в 12:12 и вернется в Калининград в 12:45. Одним из первых пассажиров «новогоднего экспресса» стала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград


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