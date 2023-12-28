Праздник «организованных детей»: каким был советский Новый год в Калининграде (фото)

Калининградский Новый год не всегда был праздником. Сразу после войны его не отмечали, а в 1947 году калининградцам разрешили отдохнуть и отпраздновать лишь 1 января (следующий день был рабочим). О том, как новогодняя традиция перебралась в новый советский регион и укоренилась на этой земле, «Новому Калининграду» рассказали руководитель магистратуры «Цифровые технологии в гуманитарной науке» БФУ имени Канта Елена Баранова и создательница музея «Бабушкин альбом» Юлия Аверина.

Первый Новый год в Калининграде Елена Баранова называет «ночным», так как времени на подготовку к нему практически не было. 31 декабря 1946 года все работали до 15:00 и отмечали, как правило, в кругу семьи.

«Новогодние мероприятия предназначались в первую очередь для детей, у которых новогодние праздники приходились на зимние каникулы. Устраивались утренники и спектакли, елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, массовые зимние игры, каток и аттракционы. Но молодежь тоже обделена не была. Для нее устраивались балы-маскарады», — рассказывает она.

В монографии «„Советский народ“ на крайнем западе России (1945–1991): теория и практика формирования „Новой исторической общности“ в Калининградской области» Елена Баранова приводит рассказ Розы Юльевны Вайсерман о первой встрече Нового года: «Все это происходило в школе. Очень красиво был украшен зал, на сцене лежал искусственный снег, медведи, вырезанные из дерева, тянули сани, а окна были зашторены черной бумагой. Вокруг елки поставили чучела животных, принесенных из кабинета биологии. Ну и, конечно же, всем ученикам раздали подарки — коробки с конфетами. Все это произвело на меня очень сильное впечатление».

По словам Барановой, к поздравлениям детсадовцев и младших школьников в конце 40-х присоединялись и колхозники, которые также раздавали подарки. При этом «неорганизованные» домашние дети подарки получали редко. «Детсады после войны в сельской местности были еще в новинку, матери не хотели туда отдавать детей, — рассказывает историк. — Таким образом, власти пытались подчеркнуть заботу об „организованных“ детях. Сельское население до войны практически не видело новогодних елок конца 1930-х. Всеохватывающими они стали в 1950-е годы».

Новогодний стол начала 50-х сильно отличался от сегодняшнего. На нем не было большого разнообразия, и многие блюда сейчас кажутся вполне будничными.

«На столе появлялось то, что было доступно, — рассказывает Юлия Аверина. — Селедки под шубой не было, но сама селедка имелась. Из салатов чаще всего готовили винегрет, а основные блюда — картошка и каши. При этом в журналах „Работница“ и „Крестьянка“ того времени публиковалась реклама очень вкусной еды, которой почти ни у кого не было. Это какие-то консервы, кальмары и прочее. Купить все это удавалось единицам. Вероятно, это было чем-то вроде надежды на светлое сытое будущее».

В хрущевские времена на столах калининградцев (как, собственно, и у всех советских граждан) появляются мандарины. «Именно Хрущев стал основоположником этой традиции, — рассказывает Юлия Аверина. — Мандарины обязательно клали в пакетики с конфетами на утренниках. Конфеты и мандарины становились и елочными украшениями. Все дети ждали 1 января, потому что тогда родители уже разрешали им снимать с елок конфеты».

Елочные украшения обычно передавались из поколения в поколение, но в случае с калининградцами эти «излишества» часто оставались на малой родине, и приходилось заново обзаводиться праздничным хозяйством. «Немецкими елочными игрушками пользовались редко, так как там было много рождественской, околорелигиозной атрибутики, — продолжает Юлия Аверина. — Часто на елках появлялись самодельные гирлянды из бумаги и ваты. Также каждый год выпускались разные гирлянды-флажки, на которых изображались герои мультфильмов и сказок, представители национальностей СССР и так далее. В хрущевский период на елочных игрушках отражается полет в космос и кукурузная (а также в целом продуктовая) тематика. Вообще мода на все эти украшения, серпантин и прочую праздничную атрибутику началась с фильма „Карнавальная ночь“. Елки стали наряжать по образу и подобию, как в кино».

В 1970-х в канун новогодних праздников, по словам Елены Барановой, сдавали новые дома и учреждения. «И план выполнен, и людям радость, и про недоделки никто не вспоминал, — говорит историк. — Например, в 1974 году в Светлом за несколько часов до Нового года было открыто кафе „Молодежное“, где молодые светоловчане встретили праздник».

В монографии «„Советский народ“ на крайнем западе России» также приводятся воспоминания калининградки Марии Ивановны Николаевой: «Давали прибавку, чтобы люди могли какие-нибудь подарки купить. Начальники на машине приезжали, объявляли праздник, поздравляли и освобождали от работы».

Елена Баранова рассказывает, что в 70-х новогодние гулянья перемещались в областной драматический и кукольный театры и парки. Также в эти дни массовыми становились походы в кино, «несмотря на то, что цены были выше, чем в будни».

Часто фигурирует в семейной фотохронике и на афишах в местной прессе того периода и Калининградский зоопарк. «В начале 1980 года там был представлен спектакль театра зверей „Миша Олимпиша“ — „веселые приключения четвероногих артистов, готовящихся к поездке на Московскую олимпиаду. Главные дебютанты, забавные медвежата Бяша, Лиля и Елочка“», — приводит цитату из прессы историк.

Что касается телевизора, то он становится основным украшением новогодней ночи лишь в 80-х. Праздник с этого момента становится все более похожим на тот, каким мы знаем его сегодня.





Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград. Архивные фото из коллекции музеев «Бабушкин альбом» и «Колесо истории».