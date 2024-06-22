В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото)

В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото) В свете пламени костра: как в Ушкуе отмечали праздник Ивана Купалы (фото)
Все новости по теме: Праздники

21 июня в историко-культурном парке-музее Ушкуй отметили праздник Ивана Купалы. Гости плели венки, водили хороводы с огнём, прыгали через костёр и участвовали в других традиционных обрядах. Не обошлось и без сжигания Купалы.

Творчески погрузиться в атмосферу древнего празднества «жителям» городища помогли участники фольклорных коллективов «Талица» и «Малвинец». Добавили изюминки в стиле трайбл танцовщицы Padma Tribe.

Для гостей были подготовлены развлечения на любой вкус. Пока одни «выпускали пар» в боях на дубинках, другие расслаблялись телом и душой под народные мотивы. Всё в этот вечер — от угощений до костюмов — было пропитано таинственной атмосферой древних традиций.

В этом убедилась лично фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова, поймавшая в объектив самые яркие моменты вечера.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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