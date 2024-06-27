Юлиан, Зара и «Самоцветы»: программа Дня города-2024

Главный праздник Калининграда, который в очередной раз решили растянуть на два дня, пройдет без пешеходной зоны, однако власти традиционно распределили мероприятия по различным локациям. Основные мероприятия пройдут 6-7 июля на набережных Верхнего и Летнего озёр, а также в Парке Центральном.«Новый Калининград» публикует полную программу, предоставленную пресс-службой мэрии Калининграда.

Суббота, 6 июля 2024

ПАРК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ:

11:00 −12.00 Церемония чествования ветеранов восстановления города и праздничный концерт.

ВЕРХНЕЕ ОЗЕРО:

Площадка «Лето! Спорт! Семья!» (набережная).

10.30-12.00 Легкоатлетический пробег «Балтийская миля»;

11.00-14.00 Парусная регата юных яхтсменов (акватория);

11.00-14.00 Открытые тренировки, показательные выступления, мастер-классы и спортивные активности для всех желающих по большому и настольному теннису, спортивным и восточным единоборствам, тяжелой атлетике, гиревому спорту, пауэрлифтингу, волейболу, авиамоделизму, по гребле на концептах, айкидо, чир- спорту, диск-гольфу, тестирование комплекса ГТО;

11.00-15.00 Матчевая встреча по боксу, показательные бои;

11.00-14.00 Фестиваль пилонного спорта и воздушной гимнастики «Воздушное лето»;

11.00-18.00 Показательные выступления и мастер-классы по скейтборду, самокату, слеклайну, ВМХ;

11.20-14.00 Спортивный семейный праздник «Мама, папа, я — спортивная семья»;

12.00-14.00 Турнир силачей СЗФО с участием атлетов из Калининграда, Мурманска и Сыктывкара.

Семейные площадки (набережная):

12.00-17.00 Семейный фотопикник от Российского союза молодежи (фотозоны, мастер-классы для горожан);

14.00-17.00 «Семейная фотосессия» (фотозоны, работа фотобудки, работа профессиональных фотографов);

14.00-17.00 «Город моими глазами» (профессиональные шаржисты);

14.00-17.00 «Мама, Папа, Я!» (лектории для всей семьи);

14.00-17.00 «Лето книгами согрето» (площадка по книгообмену, упаковка книг);

14.00-17.00 «Няня на час» (мастер-классы для детей, аквагрим, подвижные игры, танцы);

14.00-17.00 «Аист на крыше» (викторины для семей с детьми, матер-классы, поделки).

Творческая площадка «Счастливы вместе» (сцена):

14.00-17.00 Городской музыкальный проект «Любимый город ВЗвуке». (сцена);

17.00 —21.00 Чествование калининградских семей. Концертная программа с участием творческих коллективов театра эстрады «Дома искусств», ансамбля «Облепиха», группы «Ковано колесо» и гостей праздника —певицы и композитора Елены Василёк, г. Москва (начало выступления ориентировочно в 18.00), и заслуженного артиста России Юлиана, г Москва (начало выступления ориентировочно в 20.00). (16+)

ЛЕТНЕЕ ОЗЕРО:

Площадка «Лето! Спорт! Семья!» (набережная).

11.00-14.00 Открытые тренировочные занятия, показательные выступления, мастер-классы и спортивные активности для всех желающих по кикбоксингу, баскетболу, каратэ, напольному керлингу, настольному теннису и футболу;

11.15-11.40 Семейный марафон «Зумба»;

11.45-12.15 Открытая тренировка по йоге;

11.00-14.00 Спортивные активности для всех желающих на воде и семейные старты на двухместных туристических байдарках (акватория);

13.30-15.30 Проведение рэп-баттлов;

14.00-17.00 Анимационная программа «Три кота»;

Семейные площадки:

14.00-17.00 «Лето книгами согрето»;

14.00-17.00 «Мама, Папа, Я!»;

14.00-17.00 «Город моими глазами»;

14.00-17.00 «Молодые ученые»;

14.00-17.00 «Пушкин и Калининград»;

14.00-17.00 «Семейный клуб любителей книг».

14.00-17.00 Семейные соревнования по сбору спилс-карт (набережная);

Творческая площадка «Счастливы вместе» (сцена):

12.30-13.00 Театральная постановка «СтудАрт» (сцена);

13.00-13.30 Мастер-класс по театральному искусству (сцена);

🫂17.00 —21.00 Творческая площадка «Счастливы вместе» (сцена).

Чествование заслуженных калининградских семей, концертная программа, посвященная Году семьи, с участием творческих коллективов театра эстрады «Дома искусств», ансамбля «Облепиха», группы «Ковано колесо» и гостей праздника — заслуженного артиста России Юлиана, г. Москва (начало выступления ориентировочно в 18.00), певицы и композитора Елены Василёк , г. Москва, (начало выступления ориентировочно в 20.00). (16+)

МУЗЕЙ «ФРИДЛАНДСКИЕ ВОРОТА»:

12.00 — 14.00 «С папой, с мамой, с ветерком!»

Праздничная программа для всей семьи, выставка ретро автомобилей, музейные квесты.

ДОМ ИСКУССТВ:

12.00-13.00 Открытие Литературного фестиваля «В кругу семейного чтения: от классики до современности».

СКВЕР 70-ЛЕТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

20.40 —23.00 «Вода, музыка, любовь». Графическое шоу с элементами видеопроекции на светомузыкальном фонтане.

Воскресенье, 7 июля 2024

ПАРК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ:

Площадка «Город добрых мастеров» (территория парка).

12.00 — 16.00 Мастер-классы мастеров декоративно-прикладного искусства, семейные интерактивно-познавательные программы, тематические площадки и активности для всей семьи, открытые тренировки по отдельным видам спорта.

Творческая площадка «Счастливы вместе» (сцена)

14.00 Открытие

14.20-15.00 Детская музыкальная программа. Выступления детских творческих коллективов;

15.00 −16.00 Выступление творческой династии: заслуженной артистки России Марины Девятовой и народного артиста Владимира Девятова, г. Москва;

16.00 — 16.20 «Семейные традиции храним». Чествование калининградских семей;

16.20 — 17.00 Выступление вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы», г. Москва;

17.00 — 17.30 Церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Калининграда», Вручение ежегодной премии «Вдохновение»;

17.30 — 18.30 Выступление вокальной группы «Viva», г. Москва;

18.30 — 19.30 Выступление Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье», г. Ставрополь;

19.30 — 20.00 Выступление театра эстрады «Дома искусств», г. Калининград.

20.00 — 21.00 Выступление Заслуженной артистки России Зары, г. Москва. (16+)

Власти отмечают, что участие во всех мероприятиях, концертах и мастер-классах на Дне города бесплатно для всех. (0+)