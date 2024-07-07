Юлиан на закате и танцы под хиты прошлых лет: Калининград отмечает День города (фото)

6-7 июля Калининград отмечает День города (0+). В этом году он снова проходит в усечённом формате: без традиционного шествия и фейерверка. Тем не менее, основную программу празднования расписали на два дня и несколько площадок. В неё вошли разнообразные соревнования, показательные выступления, мастер-классы и большой концерт. На сцену вышли многочисленные творческие коллективы и спортсмены города: от самых юных до обладателей всевозможных регалий и наград.



Вечером субботы у сцены на Верхнем озере собрались любители поп-хитов прошлых лет. Многие с удовольствием вспомнили песни «Иванушек», Андрея Губина, Hi-Fi и других исполнителей. Ну а «гвоздь» вечерней программы — заслуженный артист России Юлиан — и вовсе предоставил микрофон самым преданным поклонницам, разместившимся в первом ряду.

Вечером воскресенья калининградцев также ждёт выступление певицы Зары в Центральном парке (16+). Вход свободный.

Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград