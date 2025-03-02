Блины, пляски и огонь: как отпраздновали Масленицу в поселении викингов «Кауп»

В субботу, 1 марта, в поселении викингов Кауп около пос. Романово в Зеленоградском округе отпраздновали Масленицу. Гостей Каупа развлекали играми, конкурсами и средневековыми танцами. Все желающие могли отведать блины. Кульминацией праздника стало сожжение «самого большого чучела зимы». На празднике побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.



Масленица — древний славянский праздник, пришедший из языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства на Руси, напоминает РИА Новости. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав ее Сырной или Мясопустной седмицей, поскольку Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту. В 2025 году празднование Масленицы заканчивается 2 марта Прощеным воскресеньем.

Масленицей неделю стали называть после Крещения Руси, поскольку по церковному уставу в последнюю неделю перед Великим постом нельзя есть мясо. Но дозволяется употреблять молочные, то есть «масляные», продукты.

Ежегодно даты начала и окончания недели меняются — они связаны с датой празднования Пасхи Христовой. В 2025 году она приходится на 20 апреля, соответственно, Великий пост продлится с 3 марта по 19 апреля.

«В белорусской народной культуре сохранилось еще одно название Масленицы —Комоедица — в честь первого блина, который, как известно, всегда получается комом. И отмечали его в день весеннего солнцестояния, примерно 22 марта. Он символизировал наступление весны», — сообщает агентство.