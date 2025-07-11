Рыбалка, Нептун, уха и фейерверк: куда отправиться на День рыбака

В предстоящие выходные Калининградская область отмечает День рыбака. Гостям праздника предлагают встретиться с Нептуном (причем несколько раз), послушать песни, отведать уху и сходить на рыбалку. «Новый Калининград» составил путеводитель по мероприятиям в городах области.

В Пионерском 12 июля празднование начнется на территории городского пляжа в 10:30 встречей Нептуна и костюмированным шествием (6+).

На главной сцене на территории городского парка в 11:00 пройдет торжественное открытие праздника. После официальной части обещают концертную программу до позднего вечера (0+) с участием известных артистов и коллективов, таких как ансамбли народной песни «Облепиха» и «Жар-птица», студия жонглирования и оригинального жанра «UP» и т.п. Также на празднике выступят танцевальные коллективы «Вдохновение» и «Ритмы гор». Завершится программа воздушным цирком Виктории Саяпиной с программой «Танго пламени и света» и неоновым шоу «Камелот» от театра «Колесо».

С 13:00 до 17:00 в Парке карася будет работать площадка «На солнечной поляночке» (0+), посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гостей ждет концерт военных песен «Споёмте, друзья», викторины и гуляние в стиле 1940-х.

Возле КДЦ «Светоч» на площадке «Страна детства» (0+) с 13:30 до 16:30 пройдет спектакль от театра «Колесо». Затем участников мероприятия ждет анимационная программа. Для гостей тематической площадки в поддержку акции «СВОих не бросаем» на территории пешеходной зоны (ул. Комсомольская) (0+) с 13:00 до 18:00 запланирована ярмарка мастеров народного творчества и фотовыставка об истории Пионерской базы океанического рыболовного флота.

На сцене у пляжа с 17:00 начнется концертная программы. Для гостей выступят Ксения Левада (вокал); кавер-группа «Nightcall»; Азу (хип-хоп, Сенегал), Франческа и Бобби (афрохаус, Камерун). Завершится мероприятие на территории городского пляжа дискотекой от дуэта диджеев и огненным шоу «Король Артур» (6+).

Светлый в субботу отметит 70-летие со дня присвоения статуса города и традиционный «День города — День рыбака» (0+). Праздничные мероприятия начнутся в 11:00 на центральной площади театрализованным открытием и красочным шествием во главе с морской богиней Амфитритой. В 12:10 на набережную канала прибудет Нептун со свитой, а с 14:00 здесь же всех угостят фирменной рыбацкой ухой, приготовленной по старинному рецепту.

С 16:00 гостей праздника ждут выступления творческих коллективов: ансамбля «Облепиха», группы «Братия», ансамбля песни и пляски Балтийского флота, музыкальных групп «Кредо», «Виват», Lady Boom, артистов Театра эстрады Дома искусств и группы «Шляпная Борода». Кульминацией вечера станет выступление ANNA GRIN BAND, после которого гостям обещают шоу флайбордистов на воде, лазерное шоу и праздничный фейерверк в 23:15.

Также участников мероприятия ждет ресторанный дворик с торговыми рядами в городском парке, творческая зона на бульваре Нахимова с выставкой ремёсел, интерактивные площадки, литературная гостиная и мастер-классы. На стадионе «Судоремонтник» с 13:30 до 19:00 будут проходить спортивные соревнования.





В Озерском округе 12 июля в 06:00 любители рыбалки смогут поучаствовать в соревнованиях по рыбной ловле на поплавочную удочку в поселке Пограничный (14+). Выезд в 05:15 из Озерска (ул. Московская). Трансфер, по словам администрации, обеспечен. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону +74014232237 до 11 июля 2025 года.

В «День рыбака» Светлогорский округ также отмечает и «День поселка Приморье» (0+) . На территории сквера у озера в п. Приморье с 12:00 гостей праздника ждет костюмированное шествие Нептуна со свитой, театрализованное представление «Морская феерия», концерт вокальных коллективов Калининградской области и традиционное угощение ухой.

Мамоново встретит гостей праздника театрализованным представлением. Затем состоится выступление творческих коллективов Дома культуры, рыбацкая уха, игры и конкурсы. Начало в 12:00 у Лодочной станции.

На Куршской косе День рыбака будут отмечать два дня. 12 июля гостей ждут в 12.00 около Дома культуры в пос. Лесной. В программе: театрализованное представление «В гостях у владыки морей», поздравления официальных лиц, концертная программа и наваристая уха. В пос. Рыбачий 13 июля в 12.00 на пирсе в очередной раз встретят Нептуна, далее программа продолжится на площадке у Дома культуры. В заключение всех обещают накормить бесплатной ухой.

Текст: Лидия Здоровец, фото: Денис Туголуков / «Новый Калининград»