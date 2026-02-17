Чучела, викинги и скоморохи: куда отправиться отмечать Масленицу

На этой неделе в России отмечают Масленицу. Жителей и гостей Калининградской области ждет множество развлекательных программ: народные гулянья от Калининграда до Куршской косы, концерты, мастер-классы и прочие активности. Где и как в регионе будут провожать зиму — рассказываем в нашем обзоре.

Администрация Калининграда на своем официальном сайте опубликовала адреса учреждений культуры, куда приглашают жителей и гостей города на проводы зимы.

18 февраля в 15.20 Библиотека № 21 (ул. Николая Карамзина, 48В, второй этаж) приглашает всех желающих на развлекательное мероприятие «Скоморошьи забавы» (0+). Перед зрителями выступят учащиеся хорового, духового, народного и музыкально-театрального отделений Детской школы искусств им. Ф. Шопена. Вход свободный.

Также ребята продемонстрируют свои таланты на мероприятии 20 февраля в 11.00 в Городской юношеской библиотеке.(0+) «Яркие костюмы, задорные песни, звонкие инструменты — артисты обещают, что скучно не будет! Откроют праздник заводные скоморохи, которые зарядят весенним настроением каждого зрителя», — говорится в анонсе. Участие также бесплатное.

В микрорайоне имени Александра Космодемьянского 21 февраля в 13.00 Дворец культуры «Машиностроитель» приглашает юных гостей на весёлый праздник, посвящённый проводам зимы и встрече весны (0+). Организаторы обещают яркие выступления от любимых коллективов — народного фольклорного ансамбля «Молвинец», детского фольклорного музыкального театра «Обережки», детского ансамбля народной песни «Росиночка». Также в программе народные игры «Жмурки», «Горелки», «Карусель», «Кот в мешке», «Солнышко, выйди» и мастер-класс «Сделай свой оберег». Вход свободный.





В субботу с 12:00 Масленицу начнут отмечать в поселении викингов «Кауп» (6+). «Приезжайте прогонять зимнюю сырость и серость и зарядиться весенним настроением! Народные гулянья с викингами, мастерами народных промыслов, чаем, блинами, танцами, играми и многим другим», — приглашают организаторы. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке. Стоимость билетов: взрослый — 900 руб., детский (от 6 до 12 лет) — 500 руб., семейный билет (2 взр.+2 дет.) — 2300 руб., семейный билет (2 взр.+1 реб.) — 1900 руб.

Парк альпак «Тиргартен» в Гурьевске приготовил для детей и их родителей праздничную программу «Пушистая Масленица» (0+), которая будет проходить с 18 по 22 февраля. Гостей мероприятия ждут веселые забавы от Бабы-Яги и Василисы Прекрасной, веселые обряды, вкусные угощения и, конечно, встреча с пушистыми альпаками, козочками и кроликами. Стоимость билета — 1700 руб., дети до четырех лет — бесплатно.

Самые масштабные гулянья в Калининграде и области пройдут 22 февраля. В Калининградском зоопарке в 12:00 отметят «Широкую Масленицу» (0+). В программе запланированы народные забавы, хороводы, песни и пляски. «Готовьте свои животы для блинов, руки для подушечного боя, а ноги для прыжков: эту зиму мы должны проводить так, чтобы уж от души!» — следует из анонса. Гурманов обещают порадовать блинами, пирожками и пряниками. Кроме того, местные умельцы научат гостей делать имбирные пряники, фигурки маслениц и лошадок из сена. «Нас ждут песни-пляски, хороводы, веселые скоморохи, игры и забавы. Будем пилить дрова на скорость, поднимать гири и перетягивать канаты, — добавили в зоопарке. — Устроим детские бои на мечах, научимся европейским народным танцам и попытаем удачу в масленичных конкурсах». С подробной программой можно ознакомиться по ссылке. Стоимость билетов: взрослый — 600 руб., дети (от трех до 18) — 300 руб., льготный — 300 руб.





В Центральном парке культуры и отдыха празднования пройдут с 12:00 до 15:00. Встретят гостей музыкой, выступлением ростовых кукол и артистов-ходулистов, скоморохов и матрешек. В программе: бег в мешках, перетягивание каната, бой подушками, деревянные игры-аттракционы, тематические эстафеты, мастер-классы по росписи матрешек и плетению браслетов в народном стиле и многое другое. Вход свободный.

Замок «Бранденбург» (поселок Ушаково) в 13:00 ждет гостей на весёлые гулянья, традиционные забавы, лучный турнир и мастер-классы. (0+). Цена билетов: взрослый — 400 руб., детский — 300 руб.

В Гвардейске в сквере на Юбилейной 22 февраля в 12:00 будет проходить праздничная концертно-игровая программа «Масленица-блинница — весны именинница» (0+). Гостей ждут песни, забавы, конкурс на косу длинную да куклу-сударыню и «пир на весь мир». Вход свободный.

Парк Янтарного периода в Светлогорске приглашает всех желающих с 13:00 до 16:00 посетить празднование Масленицы (0+). В программе: выступления вокалистки и детского ансамбля «Звездочки», извержение волшебного янтарного вулкана, народные игры, веселые хороводы и сожжение чучела Масленицы. Вход свободный.

В этот же день в 12:00 народный праздник «Гуляй, Масленица» будет идти в Светлом (городской парк «Дружба») (0+). На главной сцене пройдет концертно-игровая программа творческих коллективов города. Вход свободный. Дополнительно можно будет покататься на лошадях и электромобилях.





В последнее воскресенье зимы на территории «Куршале» (14-й км Куршской косы рядом с Визит-центром национального парка) пройдет «Широкая Масленица» (0+). Гостей ждут праздничные гуляния с Бабусей-Ягусей, театрализованное представление, караоке-лото на «русско-народную тему» и выступление Балтийского Казачьего хора. Начало в 12:00, участие бесплатное.

Над крупнейшим в мире месторождением «балтийского золота» пройдет большой праздник. Смотровая площадка Янтарного комбината Ростеха 22 февраля превратится в пространство для народных Масленичных гуляний (0+). В программе: выступления ансамблей, спортивная эстафета, сжигание Масленицы и мастер-классы. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 17:00. Вход свободный.

Пионерский в воскресенье приглашает всех желающих в городской парк на «Широкую Масленицу» (0+). В 12:00 пройдет театрализованное открытие праздника «Русская старинная, румяная да блинная», затем гости мероприятия смогут поучаствовать в конкурсе частушек, масленичном бою и даже в чемпионате по метанию валенка. Участие бесплатно.

Открытие Года народов России состоится в Зеленоградске на площади «Роза ветров» в 12:00 (0+). В программе мероприятия запланированы масленичные народные гулянья, различные творческие выступления, традиционные состязания, культурные представления, тематические мастер-классы. Не обойдется и без кулинарного разнообразия: гости смогут попробовать блюда кухонь народов России. Вход свободный.

Текст: Лидия Здоровец, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»