В тесноте, да не в обиде: как отметили 21-й День селедки

В субботу, 18 апреля, в Калининграде прошел очередной, 21-й, День селедки. Корреспонденты «Нового Калининграда», окунувшись в гущу народного праздника, побродили по заполненной до отказа набережной Петра Великого, пообщались с многочисленными туристами, попытались купить что-нибудь вкусное из того, что предлагали мастера уличной еды и пришли к выводу, что селёдкам в бочке, может, и тесно, но не обязательно скучно.

Помнится, в 2006 году, когда рожденная в недрах Музея Мирового океана идея празднования Дня селедки только начинала овладевать массами, звучало немало скептических голосов. Дескать, да придумка неплохая, но не очень серьезная. Как и сама рыба — селёдка. Но прошло больше 20 лет, и День селедки стал одним из главных городских праздников, чем-то вроде большого, общекалининградского пикника. Причины, в общем-то, лежат на поверхности. Во-первых, трудно представить себе более народную рыбу, чем селёдка, во-вторых, Калининград, можно сказать, начинался с неё. Знаменитые сельдяные экспедиции, первая из которых отправилась в Атлантику в далеком 1948 году, заложили основу местной рыбной промышленности, ставшей надежной опорой региональной экономики. Ну, а в-третьих, людям всегда хочется праздника. Именно поэтому внушительная очередь у рамки металлоискателя, что была установлена близ плавучего маяка «Ирбенский», выстроилась уже к часам десяти утра. Пока готовилась официальная часть, народ развлекали массовки-затейники, которые проводили разного рода конкурсы. Например, добровольцы соревновались в чтении рэпа про селёдку. В батле сошлись несколько исполнителей, которые придумали себе такие псевдонимы: Килька, Скумбрия, Дон Кит, МС Планктон. Первое место, впрочем, не досталось никому. Победила, как водится, дружба.Тем временем в музей прибыла официальная делегация во главе с губернатором области Алексеем Беспрозванных, у которого по случаю праздника на плечах был гюйс. В своем выступлении он напомнил, что во время СССР Калининградская область производила десять процентов всей рыбной продукции страны и что сейчас каждая пятая банка рыбных консервов выпускается на предприятии региона.«Пусть у нас будет много рыбы! — сказал он. — Пусть вся рыба, которую добывают наши рыбаки, остается у нас. А мы уже будем её распределять куда нужно». Инициатива эта, как показалось, многим понравилась. Аплодисменты не смолкали долго. Аплодировали и губернатору Орловской области Андрею Клычкову, который приехал поздравить калининградцев с Днём селёдки. Подойдя к микрофону, он напомнил, что вообще-то и сам калининградец, который 26 лет назад покинул город, но сохранил о нём самые теплые воспоминания. Впрочем, тут же по привычке он поздравил с праздником «рыбаков орловского края». Однако сразу исправился — «Янтарного!»Губернатор Камчатского края Владимир Солодов лично не приехал, но прислал видеопоздравление. В частности, он напомнил, что Тихоокеанский регион формирует основу промысла сельди, но при этом подчеркнул, что «никто так не умеет приготовить, подать и преподнести сельдь, как наши друзья из Балтийского региона». Через несколько минут после этого Алексею Беспрозванных от Музей Мирового океана была презентована бочка селедки.«Эта давняя традиция, — пояснила президент музея Светлана Сивкова. — Чтобы губернаторы не забывали о рыбной промышленности, о рыбном фронте, о рыбоперерабатывающих предприятиях и рыбных ресторанах». Также бочка с селедкой досталась заместителю главы администрации Калининграда Алексею Силанову....К обеду народа на набережной Петра Великого значительно прибавилось. Стало очевидно, что территория Музея Мирового океана, если и может вместить всех желающих, то с трудом. Временами казалось, что находишься в переполненном автобусе, который в час пик застрял в пробке. Однако недовольных этим обстоятельством замечено не было. Как и тем, что за едой и напитками приходилось выстаивать длиннющие очереди. Не всем, как, например, автору этих строк, хватало терпения пройти этот путь до конца, но причиной для расстройства это не становилось. Впрочем, добыть разного рода вкусности — это всего лишь полдела. Надо было еще найти место, где всё это можно было спокойно съесть.Отыскать свободный столик тоже удавалось далеко не всем, поэтому народ выкручивался как мог. Буквально каждый уголок набережной был занят отдыхающими. Например, интеллигентного вида женщина, которая представилась Татьяной, примостилась у фонтана «Путти», что стоит за «Пакгаузом». «Я приехала из маленького городка Березняки Пермского края, — рассказала она. — Мне здесь всё нравится. А то, что столиков не хватает, так это не беда. Нам, людям с Урала, не привыкать. У нас в городе вообще таких праздников нет». В Калининграде Татьяна не первый раз, и надеется, что не последний. «Мне импонирует, что люди у вас здесь раскрепощенные, открытые, что вы бережете старину и сохраняете деревья, — продолжила она. — У нас в городе был старинный парк, так его вырубили зачем-то, а вместо них высадили тоненькие прутики. Ну не безобразие ли это?!»Другой гостье из Пермского края, с которой удалось поговорить, в Калининграде тоже понравилось, но больше приезжать сюда не планирует. «Дороговато выходит, — призналась она. — Билеты на самолет просто сумасшедших денег стоят!» Что касается Дня селёдки, то на него она попала не случайно. «Мы с подругами, когда услышали, что есть такой праздник, подумали, что это что-то вроде нашего Дня металлурга, — объяснила жительница Пермского края. — Так оно, в принципе, и оказалось. Только у вас всё как-то по-серьёзней организовано»....Губернатор Алексей Беспрозванных в это время был занят важным делом — дегустировал блюда, которые представили повара известных ресторанов из Калининграда, Зеленоградска и Светлогорска, а также учащиеся нескольких образовательных учреждений региона. И если первые просто, так сказать, делились своими достижениями, то вторые участвовали в конкурсе. Происходил этот «праздник живота» на втором этаже «Пакгауза». Пускали туда, разумеется, не всех. Только членов жюри во главе с председателем Совета Почётных граждан Калининграда Татьяной Груничевой и прессу.Каких яств там только не было! А как участники состязаний их красиво представляли. «Каждый ингредиент символизирует что-то связанное с нашей страной, — рассказывал о блюде, которое было названо „Балтийский изумруд“, учащийся Калининградского морского рыбопромышленного колледжа Дмитрий. — Зеленые поля и леса, красная рыба из северных морей, икра с Востока и белоснежные облака, плывущие по небу нашей необъятной Родины. Помимо этого акцент был сделан на Балтийскую кухню. Все ингредиенты местные и, надеюсь, они в полной мере отражают кулинарную историю области. Наша закуска — это сочетание вкуса, эстетики и пользы».Глядя на все это изобилие, Светлана Сивкова вспомнила, что на первом Дне селедки была приготовлена огромная «сельдь по шубой», и все ингредиенты измерялись ведрами — ведро картошки, ведро свёклы и так далее... Попробовав всё, что приготовили ребята из Калининграда, Советска, Гусева и Светлого, высокое жюри удалилось на совещание. Не скрою, было любопытно, кто окажется победителем. Но в итоге, так или иначе, отмечены были все. Вышеописанный «Балтийский изумруд» из КМРК, например, победил в номинации «Планета Океан».Впрочем, День селёдки — это не только про еду. Духовной пищи тоже хватало. На сцене у «Витязя» с большим, надо сказать, успехом выступила группа «ЛондонParis». А на сцене «Под волной» прочли свои произведения поэты и прозаики — как местные, так и приезжие. В основном они пели оды виновнице торжества — селёдке. А вот поэт Борис Бартфельд решил напомнить о другой калининградской «фишке» — люпинах, которые совсем скоро, через пару месяцев, сделают наши поля ярко-фиолетовыми. И кто знает, может когда-нибудь Музей Мирового океана организует День люпина. Ведь, если присмотреться, эти цветы превращают всю нашу область в море.