В Музее искусств покажут 3D-репродукции Виктора Васнецова

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Выставка «В гостях у сказки 3D» откроется в калининградском Музее искусств 16 января. Посетители смогут увидеть стереорепродукции картин Виктора Васнецова, Ивана Билибина и Бориса Зворыкина, сообщили в учреждении.

«Эти мастера внесли огромный вклад в развитие живописи и графики в России. Без репродукций картин Виктора Васнецова сегодня не обходится ни один школьный учебник по истории, знаменитые «Три богатыря» стали своеобразной визитной карточкой художника, хотя его кисти принадлежит и множество других сказочных сюжетов: «Алёнушка, „Иван-царевич на сером волке“, „Царевна Несмеяна“ и другие», — рассказали в музее.

По словам сотрудников, специальные очки и стереорепродукции позволят ощутить себя внутри любимых сказок. Все работы можно фотографировать, при этом стереоэффект сохранится. Стоимость билетов на выставку для взрослых — 150 рублей, для студентов — 100 рублей, для пенсионеров и школьников — 80 рублей. Выставка работает до 1 марта. 0+


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