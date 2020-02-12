В Историко-художественном музее откроют выставку, посвященную Ивану Черняховскому

Выставка «Жизнь — подвиг» к 75-летию со дня гибели дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского откроется в Историко-художественном музее 13 февраля в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Экспозиция, основанная на архивных документах и фотографиях, повествует о боевом пути самого молодого генерала армии и самого молодого командующего фронтом в истории Вооруженных сил СССР. Иван Данилович Черняховский родился в 1907 году в селе Оксанино на Украине. С 18 лет его жизнь была связана с Красной Армией. Окончил Киевскую артиллерийскую школу, затем — Военную академию механизации и моторизации РККА. С первого дня Великой Отечественной войны И.Д. Черняховский — на передовой, командовал танковой дивизией, танковым корпусом, армией и фронтом. С его именем связана героическая оборона Шауляя в 1941 году, освобождение Белоруссии, наступление в Восточной Пруссии», — отмечают сотрудники музея.

Выставка в Историко-художественном музее будет работать до 18 марта. Вход на неё свободный. 0+