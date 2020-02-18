Крупнейшая международная выставка янтаря Amber Trip пройдет в Литве в марте

Ежегодная выставка янтаря и ювелирных изделий Amber Trip состоится в Вильнюсе с 11 по 14 марта. Мероприятие считается крупнейшим форумом профессиональных ювелиров, дизайнеров и покупателей в странах Балтийского региона. Оно пройдет в главном выставочном комплексе Литвы — Litexpo, сообщается на сайте мероприятия.



«На выставке 2019 года присутствовало 220 участников ювелирной и янтарной отраслей из 30 стран мира, среди которых — страны Балтии, Польша, Турция, Италия, Украина, Россия, Белоруссия, США, Япония, Индия, Южная Африка, Мексика. Выставку посетили около полутысячи важных покупателей (оптовиков, музееведов, коллекционеров, поставщиков сырья). В этом году выставка планирует увеличить это число и прилагает усилия для расширения ассортимента ювелирных изделий посетителям», — отмечается в программе форума.

В ходе мероприятия пройдут международные семинары на актуальные темы в сфере ювелирных изделий и янтаря, а также конкурс ювелирного искусства на экологическую тему — Ecosight. Международная комиссия выберет победителей в пяти категориях. За день до открытия выставки, 10 марта, откроется товарно-сырьевая платформа Raw trade.