В Музее искусств покажут наряды Пугачевой и Вайкуле из коллекции Александра Васильева

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

В среду, 4 марта, в калининградском Музее изобразительных искусств откроется выставка костюмов звезд музыкальной сцены «Звуки моды» из собрания фонда историка моды, искусствоведа и телеведущего Александра Васильева. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Мы представим целую галерею сценических костюмов див советской эстрады и звёзд современного шоу-бизнеса впервые в Калининграде. Мне потребовалось несколько лет, чтобы собрать под одной крышей более полусотни самых узнаваемых нарядов, принадлежавших самым ярким звездам отечественной сцены — от Клавдии Шульженко и Аллы Баяновой до Валерии и Кристины Орбакайте. Экспозиция наглядно соединила в себе два таких понятия как „мода“ и „музыка“», — цитируют Васильева в музее.

Также в экспозиции будут представлены сценические костюмы Аллы Пугачёвой, Тамары Гвердцители, Лаймы Вайкуле, коллекции украшений, аксессуаров и «раритетных атрибутов красоты», включая флаконы духов, пудреницы, губные помады, туалетные принадлежности.

Выставка будет работать до 10 мая 2020 года.


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