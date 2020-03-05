В Светлогорске покажут картины, написанные во время кругосветки «Седова»

В выставочном центре Музея Мирового океана в Светлогорске покажут картины, написанные художником Евгением Машковским во время кругосветной экспедиции барка «Седов». Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Музей Мирового океана держит руку на пульсе кругосветной экспедиции барка „Седов“. И это не удивительно, ведь на его борту два сотрудника музея — старший научный сотрудник Павел Матвиец и художник Евгений Машковский. В море они уже четвертый месяц. За это время парусник два раза пересёк экватор, принял участие в мемориальной гонке парусников Росрыболовства, пережил дожди и бушующие волны и успел добраться до Монтевидео», — рассказали в Музее Мирового океана.

Выставку «Хроники кругосветной экспедиции барков „Седов“ и „Крузенштерн“» (0+) откроют 7 марта в 16:00. На ней будут представлены видеозарисовки и работы Евгения Машковского, выполненные в первые месяцы плавания. «На 15 рисунках — впечатления от первой в жизни художника кругосветки. Кроме этого, новый проект —уникальная возможность увидеть будущие музейные экспонаты, сбором которых занимается Павел Матвиец», — пояснили в музее.