Музею искусств выделяют 10 млн рублей на перевозку коллекции из Подольска в Калининград

Правительство Калининградской области выделяет 10 млн рублей Музею изобразительных искусств на перевозку коллекции из Подольска. Постановление о выделении денежных средств через региональный минкульттуризма опубликовано на портале правовых актов и подписано губернатором Антоном Алихановым.
Деньги выделяются на «проведение в срок до 31 декабря 2020 года мероприятия по вывозу из фондохранилища города Подольска предметов коллекции бывшей Международной конфедерации союзов художников в город Калининград».
Глава Музея искусств: мы ещё не исчерпали кредит доверия на новом месте«Наши сотрудники работают в Третьяковской галерее, отбирают из фондов Международной конфедерации художников работы для пополнения собрания нашего музея. Это новые произведения. Надеюсь, скоро мы порадуем калининградцев конкретными именами. Всё это происходит благодаря взаимодействию с [государственным музейно-выставочным центром] „РОСИЗО“ и Третьяковской галереей», — рассказала в 2019 году в интервью «Новому Калининграду» директор музея Галина Заболотская.
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