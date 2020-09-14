ГЦСИ проведёт встречу с художницей, превратившей ловушку для птиц на косе в арт-объект

Фото: Оксана Юшко. Предоставлено Балтийским филиалом ГМИИ им. Пушкина
Фото: Оксана Юшко. Предоставлено Балтийским филиалом ГМИИ им. Пушкина
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Балтийский филиал ГМИИ им. Пушкина (бывш. Балтийский филиал Государственного центра современного искусства) проведёт онлайн-встречу с художницей Оксаной Юшко 17 сентября в 18:30 по калининградскому времени. Разговор будет посвящён проекту «Время действия сети».

«В своём новом проекте Оксана Юшко в пространстве ЦТИ „Фабрика“ воссоздает пространство ловушки для птиц с биологической станции „Рыбачий“ на Куршской косе в Балтийском море и конструирует альтернативную реальность без признаков природы, намеренно оставляя человека наедине с собой перед возможным будущим и экологическими вызовами настоящего», — рассказали организаторы.

По их словам, проект «Время действия сети» призван повысить экологическое сознание и осведомлённость об антропогенном влиянии на окружающую среду через знакомство зрителя с историей старейшей орнитологической станции. «В своей выставке художница исследует микро- и макро- последствия такого влияния, сосуществование человека и природы в контексте эволюции, переосмысление ручного труда в эпоху четвертой промышленной революции и новейших технологий, переплетение материального и мира цифровых сетей», — отмечают в БФ ГЦСИ.

Для участия необходимо зарегистрироваться на TimePad. За час до начала пользователям придёт ссылка на конференцию на платформе Zoom. Также трансляция будет организована на страницах БФ ГЦСИ в Facebook. 16+


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