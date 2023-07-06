В «Доме китобоя» откроется бесплатная фотовыставка о прошлом и настоящем

Фотовыставка «Почему прошлое» откроется в «Доме китобоя» 8 июля в 19:00. На ней представят работы участников прошлогодней мастерской Елены Аносовой, которая проходила в рамках образовательного проекта для фотографов и визуальных художников «Ф/школа». 16+

«Дом всегда построен в прошлом, но, пока он не разрушен, он — часть настоящего. Если разрушение дома привело к человеческой трагедии — эта трагедия становится настоящим, которое присутствует в жизнях связанных с ней людей. Прошедшее событие вызывает чувства и эмоции, оно отражается в теле, которое в свою очередь является единственным критерием настоящего — пока оно есть мы находимся в настоящем, как только тело умирает — мы становимся прошлым. — рассказывает о выставке куратор Денис Тихомиров. — Молодость и рождение не обременены прошлым и с жадностью впитывает „сейчас“, но в какой-то момент это „сейчас“ обретает необходимую плотность для того, чтобы стать прошлым. Как правильно архивировать и переживать события? Как долго мы должны их помнить и формировать на их основе настоящее? В какой момент мы ставим точку и забываем? Искусство — это один из тех инструментов, который может стать как черной дырой, затягивающей в себя все плохое, так и кристаллом, преобразующим свет в сумерках».

Выставка «Почему прошлое» продлится до 13 августа. Вход на неё свободный. На открытие 8 июля в 19:00 требуется предварительная регистрация.