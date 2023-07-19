В бывшем Доме актёра открылся музей бизнес-партнёра Олега Шкиля (фото)

Музей «Хранители памяти» открылся в бывшем Доме актёра на проспекте Мира, 67, в Калининграде. До конца лета учреждение будет работать каждый день с 10:00 до 19:00, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«[Министр культуры РФ] Ольга Любимова и [губернатор Калининградской области] Антон Алиханов осмотрели выставку старинных предметов и произведений искусств XVII-XX веков. Экскурсию провел основатель музея „Хранители памяти“, коллекционер и краевед Владимир Скаржинскас. В новом пространстве представлены предметы мебели, картины, декоративно-прикладное искусство, скульптуры, детали быта, относящиеся к разным историческим эпохам: „Петр I и Великое посольство в Кёнигсберге“; „Семилетняя война и Суворовы в Кенигсберге“; „Александр I и Отечественная война 1812 года. Казаки в Париже“; „Русские императоры и великие князья“; „Подвалы Королевского замка и винный ресторан Блютгерихт“», — рассказали в правительстве.

По словам Антона Алиханова, разместить «Хранителей памяти» в историческом здании на одной из популярных туристических улиц было верным решением. «Мы рады, что появился новый музей на карте города. Для нас это большая радость и возможность дополнительно образовывать наших детей, рассказывать новое и интересное гостям региона. Спасибо, что предложили эту идею и выбрали подходящее место для коллекции», — цитирует пресс-служба главу региона.

Музей «Хранители памяти» получил старинную виллу на проспекте Мира в безвозмездное пользование на 49 лет, сообщало интернет-издание Rugrad. По данным ЕГРЮЛ, частное учреждение «Музей „Хранители памяти“», зарегистрировано в Калининграде на ул. Князева. Учредителем выступает антикварный салон «Кёнигсберг», расположенный на ул. Черняховского. Директором музея и салона является Владимир Скаржинскас. Также 25% салона «Кёнигсберг» принадлежит экс-депутату горсовета Олегу Шкилю.

С 1991 года в немецкой вилле на проспекте Мира, 67, располагался Дом актёра. В региональном министерстве по культуре и туризму заявили, что Союз театральных деятелей (СТД) не исполнял обязательства по договору о безвозмездном пользовании зданием. «СТД был обязан содержать имущество в полной исправности и надлежащем техническом состоянии, осуществлять текущий и капитальный ремонт, нести все расходы на содержание переданного по договору имущества, соблюдать технические условия эксплуатации и содержания здания памятника истории и культуры», — отмечали чиновники.

Союз театральных деятелей с этим заявлением не соглашался. «Конечно, это не так. Естественно, как общественная организация мы не могли сделать капитальный ремонт. Как могли поддерживали здание: ремонтировали текущую крышу постоянно, нам деньги выделял Союз театральных деятелей на это, текущий ремонт делали, заменили газовый котёл. — рассказывала „Новому Калининграду“ руководитель местного отделения СТД Юлия Тан. — Во-вторых, по условиям договора мы не имели права заниматься коммерческой деятельностью. Я уже не говорю о том, что в своё время Союз театральных деятелей восстановил это здание в 1989-1991 годах, когда там были взорваны котлы, и оно было аварийным, оттуда съехала библиотека Чехова. Ремонт делал СТД, финансировала Москва».

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области