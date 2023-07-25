Музей Бахрушина планирует привезти в Калининград выставку за 18 млн рублей

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Театральный музей им. Алексея Бахрушина планирует привезти в Калининград выставку «Звездные страницы балета». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит обеспечить полный цикл услуг по транспортировке экспонатов из Москвы в Калининград и обратно и проведению выставки в Музее искусств. «Основная цель выставочного проекта „Звездные страницы балета“ — познакомить посетителей с самыми яркими страницами истории, которые оказали влияние на появление самого понятия, как московская балетная школа. Рассказать о выдающихся деятелях, определивших дальнейшее развитие балетного искусства, и прежде всего целую плеяду великих педагогов», — отмечается в документах.

На выставке планируют представить костюмы из фондов Бахрушинского музея, Большого театра России, Московской государственной академии хореографии, живопись из Исторического музея, фильмы и видеозаписи спектаклей, эскизы костюмов и декораций, фотографии, а также коллекцию фарфоровых скульптур.

Открытие запланировано на 5-6 сентября, сообщили «Новому Калининграду» в Музее изобразительных искусств. 6+


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