В Музее Мирового океана покажут картины из Третьяковской галереи

Фрагменты картины Алексея Ткачева «Вечер на Каспии» из собрания Третьяковской галереи, изображение предоставлено Музеем Мирового океана
Фрагменты картины Алексея Ткачева «Вечер на Каспии» из собрания Третьяковской галереи, изображение предоставлено Музеем Мирового океана

В Музее Мирового океана представят картины из Третьяковской галереи. Выставка «Сначала было море» пройдёт с 29 сентября по 15 января в корпусе «Пакгауз» (0+).

«Выставка рассказывает о любви к морю, нелегком труде рыбаков, ежедневном мужестве и покорении стихии. Во все времена эти темы находили отражение в искусстве, и каждый период рождал новые интерпретации. Мастера XIX века, такие, как Иван Айвазовский и Алексей Боголюбов, любуются величественными пейзажами. В XX веке внимание художников все больше привлекает человек и его отношения со стихией, а в XXI веке авторы видят в вечно волнующемся море метафору бытия — видимых и невидимых преград, возможности и невозможности их преодоления, как в видео группы „Синий суп“», — анонсировали выставку в пресс-службе Музея Мирового океана.

Экспозицию дополнят работы скульптора-анималиста Андрея Марца из фондов Музея Мирового океана.



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