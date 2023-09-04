В Музее Мирового океана покажут картины из Третьяковской галереи

В Музее Мирового океана представят картины из Третьяковской галереи. Выставка «Сначала было море» пройдёт с 29 сентября по 15 января в корпусе «Пакгауз» (0+).

«Выставка рассказывает о любви к морю, нелегком труде рыбаков, ежедневном мужестве и покорении стихии. Во все времена эти темы находили отражение в искусстве, и каждый период рождал новые интерпретации. Мастера XIX века, такие, как Иван Айвазовский и Алексей Боголюбов, любуются величественными пейзажами. В XX веке внимание художников все больше привлекает человек и его отношения со стихией, а в XXI веке авторы видят в вечно волнующемся море метафору бытия — видимых и невидимых преград, возможности и невозможности их преодоления, как в видео группы „Синий суп“», — анонсировали выставку в пресс-службе Музея Мирового океана.

Экспозицию дополнят работы скульптора-анималиста Андрея Марца из фондов Музея Мирового океана.