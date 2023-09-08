Музею Мирового океана подарили 400 экспонатов из Мадагаскара (фото)

Музей Мирового океана получил в дар около 400 предметов из Мадагаскара. Среди них — раковины, минералы, статуэтки и маски, сообщили в пресс-службе ММО.

«Коллекционирование для многих людей имеет огромную эмоциональную ценность. В этом мнении сходятся великие доктора и профессора психологии, и доказательством тому служит большая этнографическая и палеонтологическая коллекция, переданная в Музей Мирового океана, которую долгие годы собирал один романтик [Иван Бирюков], — рассказали в музее. — Родился он в Астрахани, а морем „заболел“ после срочной службы, которую проходил в рядах Военно-морского флота водолазом в Калининградской области. После армии, вернувшись в родной город, направил документы на оформление в плавсостав Пионерской базы „Океанрыбфлот“ Калининградского управления рыбной промышленности Минрыбхоза СССР. Иван Иванович прошел трудовой путь от матроса СРТ до старшего мастера цеха обработки рыбы. Ветеран труда. Общий стаж „чистой воды“ — 15 лет».

С 2004 по 2020 год Иван Бирюков работал на предприятии, зарегистрированном на Мадагаскаре, где и собирал свою этнографическую и геологическую коллекцию. «Папа был романтиком моря. При любой возможности с маской и ластами погружался в глубину и добывал его дары — раковины, кораллы. Сам обрабатывал их», — цитирует пресс-служба музея дочь Ивана Бирюкова Ингу, передавшую коллекцию. Вместе с мадагаскарскими экспонатами она подарила и архив фотографий, сделанных в экспедициях.

«Сейчас специалисты музея заняты оформлением коллекции в фонды. А после экспонаты можно будет увидеть в музейных залах, в том числе в Морском выставочном центре в Светлогорске, где размещена этнографическая коллекция „Люди моря“», — отметили в ММО.