Музею Мирового океана подарили 400 экспонатов из Мадагаскара (фото)

Музею Мирового океана подарили 400 экспонатов из Мадагаскара (фото) Музею Мирового океана подарили 400 экспонатов из Мадагаскара (фото) Музею Мирового океана подарили 400 экспонатов из Мадагаскара (фото)

Музей Мирового океана получил в дар около 400 предметов из Мадагаскара. Среди них — раковины, минералы, статуэтки и маски, сообщили в пресс-службе ММО.

«Коллекционирование для многих людей имеет огромную эмоциональную ценность. В этом мнении сходятся великие доктора и профессора психологии, и доказательством тому служит большая этнографическая и палеонтологическая коллекция, переданная в Музей Мирового океана, которую долгие годы собирал один романтик [Иван Бирюков], — рассказали в музее. — Родился он в Астрахани, а морем „заболел“ после срочной службы, которую проходил в рядах Военно-морского флота водолазом в Калининградской области. После армии, вернувшись в родной город, направил документы на оформление в плавсостав Пионерской базы „Океанрыбфлот“ Калининградского управления рыбной промышленности Минрыбхоза СССР. Иван Иванович прошел трудовой путь от матроса СРТ до старшего мастера цеха обработки рыбы. Ветеран труда. Общий стаж „чистой воды“ — 15 лет».

С 2004 по 2020 год Иван Бирюков работал на предприятии, зарегистрированном на Мадагаскаре, где и собирал свою этнографическую и геологическую коллекцию. «Папа был романтиком моря. При любой возможности с маской и ластами погружался в глубину и добывал его дары — раковины, кораллы. Сам обрабатывал их», — цитирует пресс-служба музея дочь Ивана Бирюкова Ингу, передавшую коллекцию. Вместе с мадагаскарскими экспонатами она подарила и архив фотографий, сделанных в экспедициях.

«Сейчас специалисты музея заняты оформлением коллекции в фонды. А после экспонаты можно будет увидеть в музейных залах, в том числе в Морском выставочном центре в Светлогорске, где размещена этнографическая коллекция „Люди моря“», — отметили в ММО.

Фотографии: пресс-служба Музея Мирового океана

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