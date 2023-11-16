В Историко-художественном музее открывают выставку о Доме Советов

Работа М. Матвеева, предоставлена пресс-службой Историко-художественного музея
Работа М. Матвеева, предоставлена пресс-службой Историко-художественного музея
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В Калининградском областном историко-художественном музее 21 ноября в 16:00 открывается выставка «Ускользающая натура» (0+). Экспозиция посвящена Дому Советов.

«Калининградский областной историко-художественный музей и Калининградская областная научная библиотека реализуют уникальный проект „Ускользающая натура“, цель которого — сохранить и проанализировать уникальное сооружение через призму искусства, — отмечается в анонсе. — Мастера использовали различные техники и материалы, чтобы передать свое видение этого исторического памятника. Зрители увидят работы в разных техниках и стилях, написанные как профессиональными мастерами, так и молодыми художниками».

В дальнейшем авторы выставки планируют каталог работ, объединенных проектом «Ускользающая натура». Выставка будет работать до 24 декабря 2023 года.

Напомним, в мае этого года начался демонтаж Дома Советов. Работы должны быть завершены до 22 июня 2024 года.

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