В Историко-художественном музее открывают новую выставку про первых переселенцев

Выставка «Калининградская область. История моей жизни» (0+) открывается в Историко-художественном музее 24 ноября в 15:00. Она посвящена первым переселенцам и становлению региона в послевоенные годы.

«По итогам Второй мировой войны на основании решений Потсдамской конференции 1945 года часть Восточной Пруссии с городом Кёнигсбергом вошла в состав Советского Союза. 7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Кёнигсбергская область, а 4 июля того же года её переименовали в Калининградскую. Начиная с 1945 года сюда стали прибывать жители из самых разных областей и республик Советского Союза. Спустя год в Калининградской области проживало более 80 тысяч граждан, а к 1959 году их количество превысило 600 тысяч», — отмечается в анонсе выставки.

Период с 1946 по 1960 годы будет представлен на примере нескольких персональных историй. Экспозиция объединяет личные вещи, документы, фотографии, кинохронику, национальные костюмы, произведения изобразительного искусства и мультимедийные объекты. Она будет работать до 30 декабря 2023 года.