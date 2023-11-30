В Светлогорске после годовой реконструкции открывается музей «Колесо истории» (фото)

В Светлогорске после длительной реконструкции, продолжавшейся почти год, открывается музей «Колесо истории» (он находится в доме № 4А по улице Горького). Об открытии «Новому Калининграду» сообщила его создательница Лариса Быстрова. При этом она оговорилась, что пока открытие можно назвать техническим. Полноценный же запуск, по ее словам, состоится в марте следующего года.



«Музей пришлось практически создавать заново, — рассказала Лариса Быстрова. — Экспозиция получила название „Провинция у моря. Летопись курорта“, потому что она выстроена в хронологическом порядке. Мы проделали огромную работу, но, по сути, это только первый этап. Сейчас идут съемки с нашими экскурсоводами, и экспозиция еще продолжает формироваться. Кроме того, у нас появились: новый зал, посвященный послевоенному периоду, а также большое общественное пространство, в котором можно будет проводить музыкальные вечера, устраивать кукольный театр и другие мероприятия».

По словам создательницы музея, реновацию ей удалось провести благодаря участию в грантовом конкурсе фонда Владимира Потанина, где она стала одной из победительниц в номинации «Креативный музей».

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