В Светлогорске после годовой реконструкции открывается музей «Колесо истории» (фото)

Фото предоставлено Ларисой Быстровой
Фото предоставлено Ларисой Быстровой
Все новости по теме: Культура

В Светлогорске после длительной реконструкции, продолжавшейся почти год, открывается музей «Колесо истории» (он находится в доме № 4А по улице Горького). Об открытии «Новому Калининграду» сообщила его создательница Лариса Быстрова. При этом она оговорилась, что пока открытие можно назвать техническим. Полноценный же запуск, по ее словам, состоится в марте следующего года.

«Музей пришлось практически создавать заново, — рассказала Лариса Быстрова. — Экспозиция получила название „Провинция у моря. Летопись курорта“, потому что она выстроена в хронологическом порядке. Мы проделали огромную работу, но, по сути, это только первый этап. Сейчас идут съемки с нашими экскурсоводами, и экспозиция еще продолжает формироваться. Кроме того, у нас появились: новый зал, посвященный послевоенному периоду, а также большое общественное пространство, в котором можно будет проводить музыкальные вечера, устраивать кукольный театр и другие мероприятия».

По словам создательницы музея, реновацию ей удалось провести благодаря участию в грантовом конкурсе фонда Владимира Потанина, где она стала одной из победительниц в номинации «Креативный музей».

Возрастные ограничения 0+

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter