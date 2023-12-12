Сновидческая галлюцинация: в ГЦСИ представят выставку цифрового искусства

В Балтийском филиале Пушкинского музея (бывш. БФ ГЦСИ) 20 декабря представят выставку «Ложное пробуждение» (12+). В экспозиции — работы из коллекции искусства новых медиа Пушкинского музея, а также произведения калининградских авторов.

«Название выставки отсылает к научному феномену — типу сновидческой галлюцинации, когда спящему кажется, что он проснулся, хотя все еще продолжает спать. Что такое для нас сны? Производят ли они волшебные пространства утопий и фантазий, открывающие возможности для экспериментов и мечтаний о переменах? Или успокаивают и убаюкивают, погружая в меланхолическое забвение и апатию? А может, приносят кошмары и заставляют столкнуться лицом к лицу со страхами?» — говорится в описании выставки.

По словам кураторов, представленные в экспозиции работы вовлекают зрителя в пространство сна во сне, где сложно отличить реальное от воображаемого, «Насущной становится потребность поставить видимое под сомнение, разорвать цепочки повторяющихся круговых движений, в которые погружены герои видеоработ, и по-настоящему проснуться», — отметили в ГЦСИ.

Выставка будет работать до 25 февраля. Ее будет сопровождать публичная программа. Специалисты из разных сфер обсудят феномен сна и расскажут, как художники и режиссеры его исследуют, попытаются представить, что в своих снах видит искусственный интеллект.