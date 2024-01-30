В «Доме китобоя» пройдет выставка фотографов, обвиненных в «очернении» советской власти

Выставка документальной фотографии «Свидетели Атлантиды: группа ТРИВА» откроется в «Доме китобоя» 8 февраля в 19:00 (16+). Она подготовлена совместно с Новосибирским отделением Союза фотохудожников России и центром культуры ЦК-19 (Новосибирск).

«„ТРИВА“ — первая в СССР официально зарегистрированная творческая группа фотографов, существовавшая при Кузнецком металлургическом комбинате (Новокузнецк) в конце 70-х — начале 80-х годов и запрещённая партийным руководством города за „очернительство“», — поясняется в анонсе.

Название творческого объединения означает имена её участников, которыми были Владимир Воробьев (1941–2011), Владимир Соколаев (1952-2016) и Александр Трофимов (1948).

«Это очень российская история. Очень нестоличная, провинциальная. Три молодых талантливых человека в конце 70-х чёрт знает в какой дыре занимаются искусством, переоткрывают уже открытое, изобретают велосипед, который ездит лучше, чем заводские образцы. Они даже отправляют свои снимки на World Press Photo! И эти шедевры лежат в архивах до наших дней», — отмечает один из кураторов проекта в Калининграде Сергей Самойленко.

Сегодня работы участников объединения «ТРИВА» находятся в коллекциях галереи «Эрарта» в Санкт-Петербурге, «Мультимедиа Арт Музее» в Москве и др.

Вход на выставку свободный. Гостей открытия ждёт кураторская экскурсия от Сергея Самойленко. Экспозиция будет работать до 18 марта.