Во «Фридландских воротах» открыли для посетителей фондохранилище (фото)

«Фридландские ворота» открыли для посетителей одно из помещений фондохранилища, сообщается на странице музея «ВКонтакте».

«Знаете ли вы, что постоянные или временные экспозиции музея не позволяют представить его собрание в полном объёме? Основная часть коллекций находится в специально оборудованных хранилищах со строго ограниченным доступом. Всё чаще музеи преодолевают эту проблему через организацию открытого хранения фондов, используя для размещения музейных предметов специальное оборудование (остекленные шкафы, витрины, откатные рамы, открытые стеллажи)», — поясняется в публикации.

Сейчас в открытых фондах «Фридландских ворота» можно увидеть более ста кирпичей, образцы черепицы, плитки, печных изразцов и фрагменты архитектурного декора.

Фото: страница музея «Фридланские ворота» «Вконтакте»