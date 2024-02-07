Во «Фридландских воротах» открыли для посетителей фондохранилище (фото)

Во «Фридландских воротах» открыли для посетителей фондохранилище (фото) Во «Фридландских воротах» открыли для посетителей фондохранилище (фото) Во «Фридландских воротах» открыли для посетителей фондохранилище (фото) Во «Фридландских воротах» открыли для посетителей фондохранилище (фото) Во «Фридландских воротах» открыли для посетителей фондохранилище (фото)

«Фридландские ворота» открыли для посетителей одно из помещений фондохранилища, сообщается на странице музея «ВКонтакте».

«Знаете ли вы, что постоянные или временные экспозиции музея не позволяют представить его собрание в полном объёме? Основная часть коллекций находится в специально оборудованных хранилищах со строго ограниченным доступом. Всё чаще музеи преодолевают эту проблему через организацию открытого хранения фондов, используя для размещения музейных предметов специальное оборудование (остекленные шкафы, витрины, откатные рамы, открытые стеллажи)», — поясняется в публикации.

Сейчас в открытых фондах «Фридландских ворота» можно увидеть более ста кирпичей, образцы черепицы, плитки, печных изразцов и фрагменты архитектурного декора.

Фото: страница музея «Фридланские ворота» «Вконтакте»


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter