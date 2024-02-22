В Калининграде пройдёт фотовыставка «Фукусима: надежда и отчаяние»

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1 марта в Балтийском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина откроется культурно-просветительский проект японского фотографа Сигэру Ёсиды «Фукусима: надежда и отчаяние» (16+). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Фотопроект посвящён трагедии марта 2011 года, когда восточное побережье Японии в районе префектуры Фукусима накрыло огромное цунами, приведшее ко множеству жертв и разрушений, в том числе на АЭС „Фукусима-1“. Потрясённый этими событиями Ёсида решил, что ему крайне важно поехать в зону аварии», — говорится в сообщении.

Первая часть проекта «Граница для молитвы», состоящая из 21 фотографии, появилась в 2012 году. Все снимки сделаны с выдержкой в одну минуту, что соответствует длительности молитвы жителей Фукусимы.

Вторая серия — «Морская стена» (2019–2021) — состоит из 16 фотографий. На них запечатлена бетонная стена, возведенная вокруг повреждённых реакторов атомной станции.

Продолжением проекта стал цикл «Портреты» (2021), рассказывающий о трагических судьбах очевидцев событий. Фотографии сопровождаются текстами, основанными на интервью Ёсиды с местными жителями. Экспозицию дополняют четыре видеоролика: о художнике, о его проектах, интервью с очевидцами и документальные кадры о событиях 2011 года.

Открытие выставки состоится 1 марта в 18:00, вход свободный.

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