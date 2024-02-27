В Музее искусств покажут факсимиле Рембрандта

Фото предоставлено пресс-службой Музея искусств
Фото предоставлено пресс-службой Музея искусств

Выставка «Рембрандт. Голландский гений торжествующего света» (0+) пройдет в Калининградском музее изобразительных искусств с 29 февраля по 14 апреля. Она объединит более 50 графических листов из коллекции учреждения.

«Рембрандт Харменс ван Рейн считается одним из величайших гравёров всех времён. Он — гений света, столкнувший на плоскости гравюры символику и интенсивность чёрного и белого. Гости Калининградского музея изобразительных искусств познакомятся с многообразием жанровой палитры мастера», — отмечается в анонсе.

На выставке представят евангельские сюжеты, лирические сельские пейзажи, психологические портреты, среди которых «Три креста», «Принесение во храм», «Мельница», «Христос перед народом», «Автопортрет Рембрандта, облокотившегося на барьер» и пр. В рамках проекта также пройдут творческие и просветительские мероприятия: мастер-классы, кураторские экскурсии, лекции, посвященные жизни и творчеству Рембрандта.

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