В Музее искусств покажут факсимиле Рембрандта

Выставка «Рембрандт. Голландский гений торжествующего света» (0+) пройдет в Калининградском музее изобразительных искусств с 29 февраля по 14 апреля. Она объединит более 50 графических листов из коллекции учреждения.

«Рембрандт Харменс ван Рейн считается одним из величайших гравёров всех времён. Он — гений света, столкнувший на плоскости гравюры символику и интенсивность чёрного и белого. Гости Калининградского музея изобразительных искусств познакомятся с многообразием жанровой палитры мастера», — отмечается в анонсе.

На выставке представят евангельские сюжеты, лирические сельские пейзажи, психологические портреты, среди которых «Три креста», «Принесение во храм», «Мельница», «Христос перед народом», «Автопортрет Рембрандта, облокотившегося на барьер» и пр. В рамках проекта также пройдут творческие и просветительские мероприятия: мастер-классы, кураторские экскурсии, лекции, посвященные жизни и творчеству Рембрандта.