В Музее янтаря открывают выставку о роли женщин в средневековом Новгороде

Выставка «Прекрасное Средневековье. Образ женщины Древнего Новгорода» (6+) пройдет в Музее янтаря с 1 марта по 26 мая. Она объединит 770 экспонатов из коллекции Новгородского музея-заповедника.

«Это древние артефакты из многочисленных археологических раскопок города и его окрестностей, а также клады и 13 уникальных берестяных грамот XII–XV веков. Авторы выставки постарались приоткрыть завесу веков, чтобы показать посетителям быт средневековой новгородки, ее роль в семье и обществе, эмоции и переживания», — отмечается в анонсе.

В экспозиции будут представлены ювелирные украшения, обувь, элементы костюма, языческие и христианские амулеты, предметы хозяйства и рукоделия, детские вещи и игрушки, документы личной переписки между супругами, акты брачных сделок, «свидетельства активной позиции женщин» и заговоры. «Уникальный культурный слой Новгорода — единственный в своем роде источник знаний о жизни Древней Руси. Берестяные грамоты — „северный папирус“ — сохранили немало текстов, написанных женщинами, что для средневековья является индикатором высокого культурного уровня общества, — утверждают организаторы. — Грамоты показывают нам, что женщины всех социальных слоев Новгорода были обучены грамоте, могли писать не только хозяйственные записки, но и заключать торговые сделки, распоряжаться людьми, заниматься образованием детей, отстаивать свои наследственные права и распоряжаться имуществом».

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