В Историко-художественном музее расскажут о евреях в послевоенном Калининграде

Выставка «Обретенные причалы» (6+) откроется в Калининградском областном историко-художественном музее 28 февраля в 16:00. Она объединит «еврейские истории в послевоенной жизни Калининградской области», сообщили в пресс-службе учреждения.

«Среди многочисленных людских потоков, которые стекались во вновь образованную Калининградскую область, оказались и представители еврейской национальности. Впрочем, в ту послевоенную пору национальному признаку не придавали значения, все были охвачены общим порывом, все пережили войну, все готовы были трудиться на благо Родины. Новые переселенцы — калининградцы, как никакие другие, в этническом смысле подходили под понятие советские люди», — отмечается в анонсе.

В экспозиции представят документы, фотографии, рукописи первого режиссера Калининградского телевидения И.Е. Каждана, создателя детского музыкального театра Р.С. Диденко, актрисы Калининградского драматического театра Т.М. Крыман, режиссёра народного театра ДК Калининградского вагоностроительного завода В.И. Подвального, писателя Я.А. Зараховича.

Также на выставке можно будет увидеть портретную галерею деятелей культуры, созданную художником И.М. Гершбургом в 1980-90-е годы. «Эти люди — следующее поколение калининградской творческой интеллигенции. Среди них писатель О.Б. Глушкин, заведующий литературной частью Калининградского драматического театра Н.Л. Луганский, театральный художник Г.И. Левкович, драматург, режиссер, киноактер, музыкант Е.В. Гришковец, художники А.В. Балабаев, А.А. Шевченко, О.А. Мелехов, композитор и музыкально-общественный деятель В.И. Пиганов», — пояснили в пресс-службе музея.

Выставка подготовлена в рамках проекта «Обретенные причалы» — победителя четвертого конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса. Экспозиция будет работать до 20 марта.