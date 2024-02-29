«Архивная пленка»: «Дом китобоя» запускает лабораторию для художников

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

«Дом китобоя» запускает художественно-исследовательскую лабораторию «Архивная пленка» (18+). Ее кураторами станут участницы арт-группы «Нежные бабы» Александра Артамонова и Евгения Лаптева.

«Что запечатлела черно-белая кинопленка с лаконичной надписью на крышке „Калининград, лето 1960 года“? Кто изображен на рейсовом снимке моряков и почему именно эту фотографию хранили и перекладывали из альбом в альбом? Зачем вообще люди хранят изображения, которые практически нельзя рассмотреть и на которых почти никого нельзя узнать и вспомнить? — рассказывают о лаборатории в „Доме китобоя“. — В ходе лаборатории участники смогут узнать методы архивирования; попробуют выстроить новые связи между настоящим и прошлым и сделать работу с архивом частью своей художественной практики. А еще попробуют ответить на вопрос: определяет ли каждого из них прошлое собственной семьи и города, в котором они живут».

Итогом лаборатории станет коллективный выставочный проект участников на площадке «Дома китобоя» в июле. Он объединит произведения медиаискусства на основе музейных и личных видео- и фотоархивов. Участие в лаборатории бесплатное. Желающим присоединиться, необходимо заполнить анкету. Заявки принимаются до 2 марта. С подробной программой можно ознакомиться онлайн.

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